La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Vols, fuite et collision avec une voiture de police à Court (BE)

Keystone-SDA

Un homme soupçonné d'avoir commis des vols par effraction dans le village de Cormoret, dans le Jura bernois, a été arrêté dimanche soir à l'issue d'une course-poursuite. Dans sa fuite, il a provoqué une collision avec un véhicule de police. Personne n’a été blessé.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La police cantonale bernoise a été informée dimanche du comportement suspect d’un homme dans une zone industrielle à Cormoret. Surpris en flagrant délit, l’individu a alors pris la fuite à pied, avant de monter dans un véhicule et de quitter les lieux.

Plusieurs patrouilles ont immédiatement été engagées. Le conducteur a ignoré le signal «stop police» et a pris la fuite en direction du col du Pierre-Pertuis. Après avoir franchi le col, le fuyard a poursuivi sa route en direction du village de Court (BE).

Le suspect s’est finalement retrouvé dans une impasse. En tentant de faire demi-tour, il a endommagé un véhicule de police qui cherchait à bloquer sa manoeuvre. Après les sommations d’usage, dont certaines effectuées sous la menace de l’arme de service, l’homme a été interpellé sans opposer de résistance, a indiqué mardi le Ministère public régional Jura bernois-Seeland.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le prévenu est suspecté d’avoir commis plusieurs vols par effraction le même soir dans la zone industrielle à Cormoret. Il lui est également reproché d’avoir commis de nombreuses infractions à la circulation routière, dont probablement des excès de vitesse constitutifs de délits de chauffard.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision