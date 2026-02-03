Vols, fuite et collision avec une voiture de police à Court (BE)

Un homme soupçonné d'avoir commis des vols par effraction dans le village de Cormoret, dans le Jura bernois, a été arrêté dimanche soir à l'issue d'une course-poursuite. Dans sa fuite, il a provoqué une collision avec un véhicule de police. Personne n’a été blessé.

(Keystone-ATS) La police cantonale bernoise a été informée dimanche du comportement suspect d’un homme dans une zone industrielle à Cormoret. Surpris en flagrant délit, l’individu a alors pris la fuite à pied, avant de monter dans un véhicule et de quitter les lieux.

Plusieurs patrouilles ont immédiatement été engagées. Le conducteur a ignoré le signal «stop police» et a pris la fuite en direction du col du Pierre-Pertuis. Après avoir franchi le col, le fuyard a poursuivi sa route en direction du village de Court (BE).

Le suspect s’est finalement retrouvé dans une impasse. En tentant de faire demi-tour, il a endommagé un véhicule de police qui cherchait à bloquer sa manoeuvre. Après les sommations d’usage, dont certaines effectuées sous la menace de l’arme de service, l’homme a été interpellé sans opposer de résistance, a indiqué mardi le Ministère public régional Jura bernois-Seeland.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le prévenu est suspecté d’avoir commis plusieurs vols par effraction le même soir dans la zone industrielle à Cormoret. Il lui est également reproché d’avoir commis de nombreuses infractions à la circulation routière, dont probablement des excès de vitesse constitutifs de délits de chauffard.