WEF 2026: demi-tour de l’avion de Trump après un problème

Keystone-SDA

L'avion Air Force One du président américain Donald Trump a été forcé à faire demi-tour mardi soir à cause d'un "problème électrique mineur", a annoncé la Maison-Blanche. L'incident est survenu peu après le départ de M. Trump pour le Forum économique mondial (WEF).

(Keystone-ATS) Air Force One est en route vers la base aérienne Andrews près de Washington par mesure de précaution, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt. Donald Trump et son entourage devaient ensuite changer d’avion pour aller au WEF à Davos (GR).

Le président américain doit prononcer un discours très attendu à 14h30 dans la station grisonne. Il participe pour la première fois au WEF depuis 2020.

Groenland

Le milliardaire républicain a également annoncé qu’il tiendrait plusieurs réunions sur le Groenland dans la station grisonne, alors que sa volonté d’annexer l’île danoise menace de faire éclater l’OTAN.

Avant son départ pour le WEF, M. Trump a raillé les Européens avec virulence au sujet du Groenland. Interrogé sur les extrémités jusqu’auxquelles il était prêt à aller pour en prendre le contrôle aux dépens du Danemark, membre de l’OTAN, Donald Trump a répondu: «Vous le découvrirez.»

Il a toutefois confié, au moment de quitter la Maison-Blanche pour prendre l’avion, n’avoir «aucune idée» de la façon dont son voyage à Davos allait se dérouler.