Yann Arthus-Bertrand photographie le tout Crans-Montana

Keystone-SDA

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Jusqu'à samedi, Yann Arthus-Bertrand va offrir un shooting géant aux habitants de Crans-Montana. Les clichés du célèbre photographe français sont réalisés en mode "album de famille". Ils seront ensuite exposés dans le courant de l'hiver dans la station.

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(Keystone-ATS) «C’est le premier travail que je réalise en dehors de France», raconte le photographe à Keystone-ATS. «On m’a demandé de le faire en Belgique, en Italie et en Espagne, mais j’ai vraiment voulu commencer ici», poursuit-il, expliquant qu’il est très proche de Bérengère Primat, la fondatrice et directrice de la Fondation Opale, à Lens. «Après la catastrophe (ndlr: l’incendie du «Constellation»), qui a touché Crans-Montana, c’était le (ndlr: bon) moment de le faire.»

«Je suis proche de la Fondation Opale, où j’ai été exposé, et je suis venu plusieurs fois dans la région. Une partie de mon cœur est à Crans-Montana», détaille celui qui est également reporter, journaliste et défenseur de la cause écologiste.

«Tous les gens de Crans-Montana»

«Quand on m’a demandé de réaliser ces portraits, j’ai tout de suite accepté. Ce projet est aussitôt devenu prioritaire à mes yeux.» La démarche se veut une digression de celle réalisée en France qui a débouché sur la publication d’un livre intitulé «France, un album de famille», regroupant 800 portraits parmi ceux de 40’000 personnes, immortalisées à cette occasion.

Depuis lundi, l’octogénaire français a installé un studio temporaire au sein de la caserne des pompiers à Crans-Montana afin de réaliser des portraits de gens du cru, réunis par métiers, familles, clubs ou associations, selon leur bon vouloir. Près de mille personnes se sont inscrites. Ses photos donneront lieu à un livre ainsi qu’à l’exposition «Valais, un album de famille». «Le but de la démarche est de rassembler», précise Yann Arthus-Bertrand.

«La vie est belle»

«J’aimerais faire tous les gens de Crans-Montana, tous les métiers intéressants, toutes les personnalités de la station», résume, enthousiaste, le photographe, aujourd’hui âgé de 80 ans. «C’est gratuit, ouvert à tous et on donne une photo à tout le monde. J’aime penser que mon travail fait du bien. Je suis venu ici pour photographier des gens heureux. La vie est belle même si elle n’est pas facile pour tout le monde.»

Les revenus liés à la vente d’un livre présentant les portraits de Yann Arthus-Bertrand, enrichis par des textes du journaliste Eric Lehmann, seront intégralement reversés à une association de victimes de la tragédie de l’incendie du 1er janvier dernier. L’ensemble des partenaires du projet travaille gratuitement.

Une exposition dans les rues

‘Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d’émotions qui vont se passer», avoue le photographe. «C’est compliqué après une aventure pareille, mais j’ai vraiment envie de parler d’amour, de bonheur», souligne-t-il, en évoquant le ‘besoin de se rassembler, de s’aimer et de vivre.» «Aujourd’hui, je crois que je préfère photographier des visages plutôt que des paysages, un peu comme un photographe de village», conclut-il.

Cet ouvrage devrait être publié en décembre. Quant à l’exposition, elle prendra place, dans les rues de Crans-Montana, durant le courant de l’hiver, si possible à partir de Noël ou sinon dès janvier 2027. Les portraits devraient y rester quelques mois, puis ils pourraient voyager, ailleurs en Valais.

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