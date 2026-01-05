Yverdon: Leclanché redémarre sa ligne de production M3

Keystone-SDA

Le fabricant de batteries vaudois Leclanché a annoncé lundi soir la reprise de la production des modules M3 à Yverdon-les-Bains après un incident survenu fin novembre. Cet incident avait provoqué un incendie et touché un seul module de batterie, sans faire de blessés.

(Keystone-ATS) «Après plusieurs semaines de tests et de validation, les modules ont été produits avec succès en mode test avant les vacances de Noël. A l’issue de cette phase de test, la production standard a repris lundi», rapporte un communiqué.

L’entreprise a assuré que l’approvisionnement des clients était toujours garanti et que les répercussions sur la chaîne d’approvisionnement avaient été minimes.