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Zelensky est arrivé à Rome pour des pourparlers avec Meloni

Keystone-SDA

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Rome mercredi. Il a été reçu par la première ministre italienne d'extrême droite Giorgia Meloni au Palazzo Chigi, siège du gouvernement.

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1 minute

(Keystone-ATS) Ces pourparlers avec la cheffe du gouvernement italien, fervent soutien de Kiev, interviennent au lendemain d’une visite en Allemagne, où Volodymyr Zelensky et le chancelier Friedrich Merz ont convenu de renforcer leur coopération en matière de défense, notamment dans les drones.

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