Zone euro: l’inflation ralentit en décembre, à 2% sur un an

Keystone-SDA

L'inflation a légèrement ralenti en décembre au sein de la zone euro. Elle s'est établie à 2,0% sur un an contre 2,1% le mois précédent, selon une estimation préliminaire publiée mercredi par Eurostat.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La hausse des prix à la consommation est ainsi revenue juste au niveau de l’objectif que s’est fixé la BCE. L’inflation sous-jacente, qui exclut l’énergie et l’alimentation, et fait référence pour les experts, a également légèrement décéléré. Elle est retombée à 2,3% sur un an contre 2,4% en novembre.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision