Zurich Insurance finalise l’acquisition de Beazley

Keystone-SDA

Partager

Zurich Insurance a annoncé vendredi avoir finalisé le rachat de son concurrent britannique Beazley avec effet au 1er octobre.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’assureur zurichois a reçu le feu vert du tribunal londonien compétent en la matière, dernière condition préalable à la finalisation de la transaction annoncée en janvier et devisée à près de 11 milliards de dollars (9,12 milliards de francs).

Zurich Insurance avait relevé son offre publique d’achat sur Beazley lancée en janvier, obtenant l’accord de principe du conseil d’administration de l’assureur spécialisé dans les secteurs de l’informatique, des infrastructures et des énergies renouvelables, puis celui des actionnaires. Offrant dans un premier temps 1280 pence par action Beazley, Zurich Insurance avait porté le prix proposé à 1335 pence, dont 1310 pence en numéraire.

L’action Beazley, cotée jusqu’alors à la Bourse de Londres, a été retirée de la cote ce vendredi et le paiement aux actionnaires de Beazley doit intervenir d’ici au 15 octobre, a confirmé l’assureur zurichois qui visait une finalisation définitive de l’acquisition au second semestre.

Dans le contexte de l’intégration de Beazley au sein de Zurich Insurance, le conseil d’administration de la compagnie britannique enregistre le départ des administrateurs Clive Bannister, Rajesh Agrawal, Roy Clark, Pierre-Olivier Desaulle, Nicola Hodson, Fiona Muldoon, Carolyn Johnson, John Reizenstein et Cecilia Reyes Leuzinger. Ils sont remplacés par Patrick Manley, Earl Randall Clouser, Helen Pickford, Kristof Terryn et Claudia Cordioli.

Les plus appréciés Les plus discutés