1960: Als das Lauberhornrennen in Schwarz-Weiss über die Bildschirme flimmerte

Sechs Tage vor dem Startschuss zum Lauberhornrennen rollten Material- und Reportagewagen ins Berner Oberland. Vor Ort begann der Aufbau für die Live-Übertragung – im kleineren Stil als heute, doch nicht weniger enthusiastisch.

