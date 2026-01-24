1961: Rettung aus der Luft

Gerade an sonnigen Wintertagen sieht man sie oft über die Gipfel ziehen: die Helikopter der Rega. Seit 1952 sorgt die Luftrettung dafür, dass Hilfe schnell dorthin gelangt, wo sie gebraucht wird. Damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt, muss der Notfall geübt werden – wie etwa hier im Jahr 1961.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
SRF
Beliebte Artikel
Meistdiskutiert
Mehr lesen
SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft
SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch