Heute in der Schweiz

Dem Fedpol fehlen die personellen Ressourcen, um den grossen Fischen das Handwerk zu legen.

Da werden sich wohl einige Kriminelle ins Fäustchen lachen: Das Bundesamt für Polizei kann wegen Personalmangel auch schwere Kriminalfälle nicht mehr verfolgen .

Das Bundesamt für Polizei Fedpol wird aktiv bei Fällen von Geldwäscherei, internationalem Drogenhandel oder Cyberangriffen auf Schweizer Unternehmen. Doch der Bundeskriminalpolizei fehlt es an Personal, wie eine Untersuchung der Eidgenössischen Finanzkontrolle EFK zeigt.

Die innere Sicherheit der Schweiz sei beeinträchtigt, heisst es im Bericht. Denn der Personalmangel führe dazu, dass schwere Kriminalfälle nicht mehr verfolgt werden können. Mitte 2024 seien rund 20 Strafverfahren im Bereich kriminelle Organisation hängig geblieben, wie SRF News schreibt.

Kommt dazu, dass bei der Bundesanwaltschaft, die dem Fedpol die Ermittlungsaufträge erteilt, seit 2019 20% mehr Angestellte arbeiten. Das spült der Bundeskriminalpolizei zusätzliche Aktenberge auf die Pulte. Die Politik hat reagiert: Die zuständige Nationalratskommission hat einen Vorstoss überwiesen, der eine Aufstockung des Personalbestands fordert.