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“Il copilota pianificava atto terroristico”

Keystone-SDA

L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo FlyDubai Fz1073 da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un "atto terroristico".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) E che l’uomo ha utilizzato l’ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di “prendere i comandi dell’aereo”: è quanto affermato dal procuratore generale emiratino, Hamad Saif Al Shamsi, citato dall’agenzia di stampa ufficiale Wam.

Lo stesso procuratore ha aggiunto che le indagini sull’accaduto a bordo del volo in questione proseguono.

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