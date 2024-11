“L’Fbi ha le prove dei pagamenti di Gaetz a diverse donne”

Keystone-SDA

L'Fbi aveva tracciato migliaia di dollari di pagamenti di Matt Gaetz a diverse donne in cambio di sesso. Lo ha detto il New York Times che ha ottenuto una copia dei documenti dell'indagine federale nei confronti del neo nominato Attorney General.

1 minuto

(Keystone-ATS) Dal canto suo, Gaetz, si è detto ottimista sulla sua conferma al Senato, nonostante i malumori all’interno del partito repubblicano. “Sta andando alla grande. I senatori mi hanno dato molti buoni consigli. E’ un grande giorno per l’amministrazione Trump-Vance”, ha detto l’ex deputato dopo che la commissione etica della Camera ha deciso di non pubblicare per il momento il rapporto che lo riguarda per abusi su minori, corruzione e ostruzione alla giustizia.

Intanto, dopo aver tenuto una serie di colloqui con i senatori repubblicani e con Gaetz, il vice presidente J.D. Vance torna a Capitol Hill con un altro nominato controverso, Pete Hegseth, al quale Donald Trump vuole affidare la guida del Pentagono. Lo riporta la Cnn.

Veterano ed ex anchor di Fox news è finito nella bufera la settimana scorsa per aver pagato una donna che lo accusava di violenza sessuale. Hegseth ha negato l’aggressione, definendo l’episodio del 2017 come un “incontro sessuale consensuale”.