“Non credo che i dazi scompariranno nei prossimi 8 anni”, dice Ceo

I dazi decisi dal presidente americano Donald Trump sono arrivati per restare: nei prossimi otto anni non scompariranno, al massimo saranno abbassati.

(Keystone-ATS) Lo sostiene Simon Michel, consigliere nazionale (PLR/SO) e presidente della direzione di Ypsomed, azienda bernese attiva nella produzione di sistemi di auto-somministrazione di farmaci, particolarmente nota per i suoi dispositivi destinati alla cura del diabete.

“Sono deluso”, esordisce il 48enne in un’intervista pubblicata oggi da Le Temps. “In qualità di membro della Commissione di politica estera ero a conoscenza che c’era un accordo a livello operativo. Tutto sembrava procedere bene, ma all’ultimo minuto, nell’ambito del dialogo politico al più alto livello, non si è arrivati a concretizzare. Sono quindi sorpreso e deluso”.

“In qualità di imprenditore, devo agire”, prosegue il manager alla testa di una società con 2800 dipendenti (1800 in Svizzera) che nell’ultimo esercizio ha realizzato un fatturato di 749 milioni di franchi. “La nostra prima misura a breve termine consiste nel cercare di ritardare le spedizioni verso gli Stati Uniti fino a quando non avremo trovato una soluzione. La seconda è trasferire rapidamente il maggior numero possibile di ordini dalla Svizzera al nostro sito di Schwerin, nel nord della Germania. Allo stesso tempo, stiamo cercando di riportare altre commesse, ad esempio quelle destinate all’Unione Europea, nella direzione opposta, in modo da non dover sopprimere posti di lavoro. Sembra semplice, ma non lo è e richiede l’accordo dei nostri clienti”.

“A medio termine, avremo un’altra unità produttiva negli Stati Uniti”, spiega il dirigente con trascorsi lavorativi negli Usa e attivo presso Ypsomed – azienda fondata dal padre – dal 2006, dal 2014 come Ceo. “Il progetto doveva essere completato nel 2028, ma abbiamo accelerato i tempi affinché fosse operativo nella seconda metà del 2027. I nostri clienti negli Stati Uniti saranno riforniti esclusivamente da questo sito”.

La decisione di costruire tale stabilimento negli Usa è stata presa un anno prima del secondo mandato di Donald Trump. “Ma naturalmente questa decisione strategica, come quella di insediare il sito che abbiamo inaugurato un mese fa in Cina, è il risultato di cambiamenti geopolitici”, riconosce l’intervistato.

“La trasformazione della nostra presenza industriale in Svizzera è iniziata nel 2015, quando la Banca nazionale ha deciso di sganciare il franco dall’euro”, osserva l’uomo politico eletto nel 2023 al Nazionale. “In dieci anni abbiamo avuto il Covid, la guerra in Ucraina che ha fatto esplodere i costi dell’energia, l’iniziativa dell’UDC sulla Svizzera a 10 milioni… A tutto questo si aggiunge la politica di Donald Trump. Con questi elementi combinati, è naturale che investiamo meno in Svizzera. Nei prossimi quattro anni abbiamo previsto di spendere 1,5 miliardi di franchi in infrastrutture, ma solo un sesto è destinato alla Confederazione”.

Cosa succederà – chiede il giornalista del quotidiano romando – alle aziende che, a differenza di Yspomed, non hanno la possibilità di trasferire la produzione? “Non hanno scelta, altrimenti falliranno. Tutti i costruttori di macchinari hanno un problema enorme. La Cina ha cercato di trasferire la propria produzione in altri paesi asiatici, ma non funziona. Non sarà possibile esportare negli Stati Uniti senza pagare tasse. Ora potete sperare, potete pregare o potete agire”.

“Sto cercando di trovare qualcosa di positivo in tutto questo caos”, insiste l’ex granconsigliere solettese (2017-2024). “Naturalmente, tutto può ancora cambiare tra qualche settimana, tra un mese, tra sei mesi… Ma non credo che queste tasse scompariranno nei prossimi otto anni, forse diminuiranno. Come imprenditore, è ora che devo agire”.

Cosa aspettarsi dal Consiglio federale? “Può provare a negoziare un’aliquota più bassa. A breve termine, dobbiamo dare più flessibilità alle imprese affinché possano sopravvivere, un po’ come è stato fatto durante la pandemia: il lavoro ridotto è uno strumento molto pratico a disposizione, bisogna facilitarne l’utilizzo e prolungarne la durata. Ma a parte questo, non possiamo sostenere direttamente le imprese, non sappiamo quanto durerà la situazione”, conclude il padre di due figli.