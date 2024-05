“Perdite russe aumenteranno con ripresa offensiva”

(Keystone-ATS) La media giornaliera di 899 soldati russi morti e feriti in Ucraina il mese scorso è stata in linea con quella registrata dall’inizio del 2024, ma è probabile che questo livello aumenterà di nuovo nei prossimi due mesi.

E questo in seguito alla ripresa dell’offensiva nell’est del paese: lo scrive il ministero della difesa britannico nel suo aggiornamento di intelligence.

Il previsto aumento, si legge nel rapporto pubblicato su X, dovrebbe giungere dopo un leggero calo del ritmo delle operazioni negli ultimi due mesi seguito alla caduta di Avdiivka, nella regione di Donetsk.

Secondo il ministero della difesa inglese dall’inizio della guerra le perdite russe hanno superato quota 465’000. “È probabile che, nonostante l’estremo costo in termini di vite umane, la Russia abbia adattato appieno le sue forze armate alla guerra di logoramento che si basa sulla massa piuttosto che sulla qualità. Questa dipendenza dalla massa quasi certamente continuerà per tutta la durata della guerra in Ucraina e avrà effetti duraturi su futuro esercito della Russia”.