A Times Square compare l’insegna “Gesù è palestinese, buon Natale”

L'American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) ha finanziato un'insegna luminosa affissa a Times Square, nel cuore di New York, con la scritta "Gesù è palestinese", in caratteri neri su uno sfondo verde brillante. Sull'altro lato è scritto "Buon Natale".

(Keystone-ATS) La notizia è riportata dal New York Post, che riferisce di reazioni contrastanti (ma perlopiù critiche) da parte dei passanti.

Adeb Ayoub, direttore esecutivo nazionale dell’organizzazione arabo-americana, ha affermato che l’ente no-profit affitta spazi pubblicitari a Times Square dall’inizio di quest’anno, con messaggi diversi che ruotano ogni settimana.

Il tema di fondo del cartellone pubblicitario è “America First”, ha spiegato, con l’obiettivo di incoraggiare le persone a riconoscere un terreno comune tra le comunità arabe e musulmane e i cristiani negli Stati Uniti durante il “periodo di maggiore affluenza a New York City”.

“Ci sono molte più somiglianze tra arabi, musulmani e cristiani in questo Paese di quanto altri vogliano farci credere, e c’è una paura della cultura e della religione comune”, ha detto Ayoub al Post. “La maggior parte degli americani in questo Paese è cristiana e la culla del cristianesimo è la Palestina. Se la gente vuole andare avanti e indietro e discuterne, allora bene, il cartellone ha scatenato il dibattito”.

Alla domanda se il suo gruppo contestasse il fatto che Gesù fosse ebreo, Ayoub ha risposto che “Gesù vive in ognuno di noi” e che l’argomento era “oggetto di interpretazione”.

Un nuovo cartellone pubblicitario dell’ADC, affisso questa settimana, dichiara: “Gesù direbbe ‘abbattete quel muro'”. Ayoub ha affermato che un nuovo cartellone pubblicitario apparirà a Times Square per la notte di Capodanno.