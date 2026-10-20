ABB registra un forte aumento degli ordini nel terzo trimestre

Keystone-SDA

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Nel terzo trimestre del 2026 ABB ha registrato un'ulteriore crescita operativa. Come già nei primi due trimestri, il fatturato e gli ordini acquisiti hanno registrato un netto aumento, con questi ultimi trainati anche dai data center.

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(Keystone-ATS) Il fatturato è aumentato del 14% raggiungendo i 9,70 miliardi di dollari, ha comunicato oggi l’azienda specializzata in elettrificazione, automazione e tecnologia di propulsione.

Gli ordini ricevuti, ovvero la base del fatturato futuro, hanno registrato un incremento ancora più marcato, pari al 40% su base comparabile, raggiungendo i 12,06 miliardi di dollari e stabilendo così un nuovo record. Nel complesso, l’andamento nel terzo trimestre è stato in linea con le previsioni, si legge nella nota sui risultati aziendali.

L’afflusso di ordini è stato trainato da forti crescite in due delle tre divisioni aziendali e da un andamento positivo nella maggior parte dei segmenti di clientela. Come accennato, si è distinto in particolare il segmento dei data center, dove gli ordini hanno registrato un’impennata a tre cifre.

L’utile operativo è dal canto suo aumentato in misura leggermente superiore rispetto al fatturato, con un conseguente miglioramento della redditività. Il margine operativo (EBITA) si è attestato al 20,8%, con un aumento di 1,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente, posizionandosi quindi nella fascia alta dell’obiettivo posto tra il 18% e il 22%.

L’utile netto si è attestato a 1,18 miliardi di dollari, in calo del 2% rispetto al valore dell’anno precedente.

Le previsioni finora formulate per l’intero anno 2026 sono state leggermente riviste al rialzo. Il Gruppo punta ora su una crescita del fatturato nella fascia bassa dei “teens”, ovvero una percentuale compresa tra il 13% e il 19%. Il margine operativo EBITA dovrebbe aumentare di almeno 270 punti base rispetto all’anno precedente.

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