La Svizzera rinuncia al programma europeo Copernicus – con quali implicazioni?

Una visualizzazione tridimensionale del ghiacciaio dell’Aletsch nelle Alpi svizzere, realizzata sulla base di un’immagine acquisita da uno dei satelliti Copernicus Sentinel-2 il 15 giugno 2021. European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery

Il Governo svizzero ha deciso di non aderire al programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, nonostante le richieste del Parlamento di parteciparvi. Il sistema satellitare fornisce dati fondamentali sul cambiamento climatico, sui pericoli naturali e sul monitoraggio ambientale.

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Michèle Scherer, SRF

Che cos’è Copernicus?

Copernicus è il principale programma dell’Unione Europea (UE) per l’osservazione della Terra. Una dozzina di satelliti monitora costantemente il pianeta, raccogliendo dati quasi in tempo reale su terre emerse, mari, oceani e atmosfera.

Queste informazioni possono essere utilizzate, ad esempio, per determinare il livello di siccità dei suoli e delle foreste, seguire l’evoluzione dei ghiacciai e delle coste, oppure misurare la concentrazione di polveri fini nell’aria.

Perché la Svizzera non vi partecipa?

La Svizzera non è membro del programma Copernicus. Vi partecipano tutti i 27 Stati dell’UE, oltre a diversi Paesi non membri, tra cui Norvegia, Islanda e Regno Unito. Nel mese di giugno, il Consiglio federale ha confermato la decisione di non richiedere l’adesioneCollegamento esterno, citando la difficile situazione delle finanze pubbliche. Secondo le stime, partecipare a Copernicus costerebbe alla Svizzera circa 48 milioni di franchi all’anno.

Questa visualizzazione, basata sui dati del Copernicus Marine Service relativi al 13 agosto 2026, mostra le anomalie della temperatura superficiale nel Mediterraneo e nell’Atlantico. Le tonalità di rosso e rosso scuro indicano le aree in cui le temperature superficiali del mare erano superiori alla media a lungo termine. European Union, Copernicus Marine Service Data

La Svizzera può comunque utilizzare i dati gratuiti

Poiché gran parte dei dati climatici grezzi di Copernicus è disponibile gratuitamente, la Svizzera può accedervi anche senza essere membro del programma. È quanto avviene già oggi, ad esempio, per il monitoraggio nazionale della siccità. Ogni cinque giorni i satelliti di Copernicus analizzano la superficie terrestre e misurano, tra le altre cose, la quantità di luce infrarossa riflessa dalla vegetazione. Ciò consente di individuare lo stress idrico delle foreste ancor prima che le foglie mostrino cambiamenti visibili di colore. I dati vengono utilizzati in Svizzera anche per monitorare i pericoli naturali, ad esempio per individuare tempestivamente possibili frane e crolli rocciosi.

Nessuna possibilità di influenzare il programma

Non essendo un Paese membro, la Svizzera non può partecipare alle decisioni sullo sviluppo futuro del programma. Ciò riguarda, ad esempio, la definizione dei metodi di misurazione e degli standard. La Confederazione non ha quindi voce in capitolo nella scelta dei dati che saranno raccolti in futuro né nella progettazione di determinati servizi.

Questo aspetto potrebbe essere particolarmente rilevante per temi come i pericoli naturali nelle Alpi. Con un’adesione al programma, la Svizzera potrebbe infatti contribuire ad adattare maggiormente Copernicus alle esigenze delle regioni alpine, ad esempio per l’osservazione dei ghiacciai o dei movimenti della montagna.

L’immagine satellitare scattata da Copernicus Sentinel Data il 13 luglio 2026 mostra il fumo proveniente da un incendio boschivo nella foresta di Fontainebleau, a sud-est di Parigi. Afp Or Licensors

I costi economici della non adesione

La mancata adesione ha anche conseguenze economiche. Copernicus assegna infatti commesse, ad esempio nel settore della tecnologia satellitare o a imprese che sviluppano nuove applicazioni a partire dai dati raccolti dai satelliti. In linea di principio, le aziende e gli istituti di ricerca svizzeri non possono partecipare a questi bandi.

Secondo uno studio Collegamento esternocommissionato dalla Confederazione, la Svizzera perde così ogni anno opportunità contrattuali per un valore di circa 35 milioni di franchi. Non si tratta soltanto della costruzione di satelliti: potrebbero beneficiarne anche aziende informatiche e imprese specializzate nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi basati sui dati satellitari.

Cosa succederà in futuro?

Con la sua decisione di giugno, il Consiglio federale ha escluso la partecipazione della Svizzera al programma per il periodo 2028-2034. Il Governo prevede di riesaminare la questione nel 2032.

Tuttavia, il Parlamento potrebbe ancora influenzare questa decisione. Attualmente è pendente una mozione che chiede al Consiglio federale di avviare rapidamente negoziati per l’adesione della Svizzera a Copernicus. La mozione è stata approvata dal Consiglio nazionale nel mese di giugno; ora spetta al Consiglio degli Stati pronunciarsi sulla proposta.

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Tradotto dal tedesco e verificato da lj

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