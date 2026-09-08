Scuole svizzere all’estero: armonizzare il reclutamento per far fronte alla carenza d’insegnanti

Andare a insegnare in una scuola svizzera all’estero è spesso una bella avventura, ma le sfide da affrontare sono anche numerose. ldd

Confrontate a crescenti difficoltà di reclutamento, le scuole svizzere all'estero cercano nuove soluzioni. Un'iniziativa parlamentare propone di armonizzare le condizioni d'impiego del personale al fine di rafforzare l'attrattiva di questi istituti.

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Le difficoltà nel trovare insegnanti per le 17 scuole svizzere all’estero sono diventate un tema a Palazzo federale.

Per garantire la qualità della formazione, la legge impone a questi istituti d’impiegare un determinato numero di docenti in possesso di un diploma elvetico. Complessivamente, circa 250 insegnanti svizzeri lavorano in queste scuole distribuite su tre continenti. Gli istituti in questione beneficiano di sussidi federali destinati a finanziare una parte di questi posti.

Tuttavia, da diversi anni è difficile reperire il personale: alcuni istituti non sono riusciti a coprire interamente la quota di docenti svizzeri richiesta. Nonostante un lieve miglioramento della situazione in alcuni cantoni, anche le scuole elvetiche all’estero subiscono gli effetti della carenza d’insegnanti che colpisce la Confederazione da diversi anni.

Sebbene l’insegnamento segua il programma scolastico svizzero, le scuole svizzere all’estero attribuiscono grande importanza anche alla cultura del Paese ospitante. ldd

Questi istituti devono inoltre affrontare sfide specifiche. “I docenti svolgono le lezioni secondo il programma scolastico svizzero immergendosi al contempo in una cultura straniera. Ma questo richiede molto più di un semplice spirito d’avventura: occorrono solide competenze pedagogiche, una grande capacità di adattamento e una buona resistenza psicologica», sottolinea Serge Künzler, direttore di educationsuisse, l’organizzazione mantello che coordina le scuole.

In mancanza di persone candidate con una formazione svizzera, alcune scuole hanno dovuto assumere insegnanti di altre nazionalità. Per cercare di invertire la tendenza, educationsuisse sta moltiplicando gli sforzi. L’organizzazione rafforza la propria visibilità, sviluppa la propria rete e sperimenta nuovi approcci, come uno “speed dating” del lavoro che permette a chi si candida di dialogare direttamente con la direzione della scuola.

Migliorare le condizioni d’impiego

Sul tavolo vi è anche una soluzione politica. La Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC) ha lanciato un’iniziativa parlamentareCollegamento esterno volta ad armonizzare le condizioni d’impiego del personale svizzero di queste scuole. Il testo prevede una modifica della legge che consentirebbe a educationsuisse di assumere direttamente il corpo insegnante, distaccandolo successivamente nei vari istituti all’estero.

Attualmente, le e i docenti svizzeri delle scuole all’estero non beneficiano tutti dello stesso status. In Europa sono già impiegati da educationsuisse. Nel resto del mondo, invece, sono generalmente assunti direttamente dagli istituti mediante un contratto di diritto locale.

Studenti alla scuola svizzera di Singapore. ldd

Gli accordi internazionali e le legislazioni nazionali determinano importanti differenze in materia di protezione sociale, retribuzione e fiscalità. Per compensare le disparità tra il sistema svizzero e quello del Paese ospitante, le scuole hanno messo in atto diversi modelli di assunzione. Inoltre, educationsuisse fornisce un supporto amministrativo alle persone che lavorano fuori dall’Europa affinché possano continuare a versare i contributi alle assicurazioni sociali svizzere.

La CSEC intende ora uniformare queste pratiche per garantire la parità di trattamento e facilitare il reclutamento. Posto in consultazione fino al 1° novembre, il progetto è sostenuto da educationsuisse. Se gli insegnanti svizzeri fossero assunti direttamente dall’organizzazione mantello, la loro affiliazione alle assicurazioni sociali svizzere sarebbe semplificata. Un quadro uniforme permetterebbe inoltre di facilitare la mobilità del personale tra le diverse scuole.

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La protezione sociale, un vantaggio fondamentale

La possibilità di mantenere prestazioni sociali paragonabili a quelle offerte nella Confederazione è effettivamente una delle principali preoccupazioni delle e dei docenti espatriati. Secondo un’indagine del Controllo federale delle finanzeCollegamento esterno (CDF), si tratta addirittura del fattore più frequentemente indicato come “molto importante”.

Dopo un periodo di adattamento, Océane Voutat ha apprezzato i suoi due anni alla Scuola svizzera di Bogotà. ldd

Per Océane Voutat, 25 anni, la possibilità di conservare un legame con il sistema sociale svizzero è stata effettivamente determinante al momento di partire per insegnare alla Scuola svizzera di Bogotá, dove ha lavorato per due anni. “Avevo appena terminato gli studi e desideravo fare un’esperienza all’estero. Lavorare in una scuola svizzera all’estero mi ha permesso di esercitare la mia professione in un altro Paese rimanendo al contempo integrata nel sistema scolastico elvetico e mantenendo una buona copertura sociale”, osserva l’insegnante.

La possibilità di emigrare senza avere lacune nelle assicurazioni sociali ha convinto anche Clara Frehner, che insegna presso la Scuola svizzera di Pechino dal 2023. “Qui abbiamo un contratto cinese e, parallelamente, firmiamo un accordo con educationsuisse che disciplina le assicurazioni sociali svizzere. Questa soluzione funziona molto bene”, afferma.

>> Abbiamo incontrato Carla Frehner prima della sua partenza per Pechino nel 2023:

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Sfide importanti da affrontare

Al di là degli aspetti amministrativi, le testimonianze raccolte per questo articolo mostrano che insegnare all’estero comporta numerose sfide personali e professionali.

Originaria di un villaggio di circa 300 abitanti del Giura bernese, Océane Voutat ha dovuto adattarsi alla vita di Bogotá, una metropoli di oltre dieci milioni di abitanti. “I primi sei mesi sono stati difficili. Ho persino pensato di tornare in Svizzera. Del resto, diversi miei colleghi sono ripartiti dopo pochissimo tempo”, confida.

Anche sul piano professionale l’adattamento ha richiesto tempo. “Ho dovuto adeguare il mio insegnamento a studenti che spesso imparano il francese come seconda lingua”. In Colombia, inoltre, la cultura del lavoro è diversa da quella che conosceva in patria. “In Svizzera abbiamo un’organizzazione piuttosto rigorosa. Qui c’è maggiore spontaneità. Molte cose cambiano nel corso dell’anno. All’inizio era un po’ frustrante”.

Nonostante le difficoltà, l’insegnante definisce l’esperienza particolarmente arricchente. Ha imparato lo spagnolo, scoperto una nuova cultura e acquisito una preziosa esperienza professionale.

Da parte sua, Clara Frehner si è rapidamente abituata alla vita a Pechino. “Mi sono trasferita con mio marito, il che ha sicuramente facilitato la transizione. Quando attraversavo un piccolo momento di crisi, lui poteva aiutarmi a superarlo e viceversa”, racconta. La coppia ha inoltre imparato un po’ di cinese per integrarsi meglio nel Paese.

Johanna Henao ldd

L’insegnante di 34 anni riconosce tuttavia che l’integrazione nella società cinese rimane una sfida. “È difficile conoscere persone, perché molti cinesi parlano poco inglese e numerosi espatriati padroneggiano poco il cinese. Per chi parte da solo, questa è probabilmente la difficoltà principale, insieme alla lontananza dalla famiglia”.

Per aumentare le probabilità di successo, consiglia di informarsi prima della partenza sulle possibilità di apprendimento della lingua, di prendere contatto con la scuola e, se possibile, con altri insegnanti, in modo da familiarizzarsi con il futuro ambiente. “È anche importante partire sapendo che molte cose saranno nuove e che serve tempo prima di sentirsi come a casa”, riassume Clara Frehner.

Riscoprire le proprie radici

Il caso di Johanna Henao è leggermente diverso. Dopo essere cresciuta in Colombia, questa insegnante svizzero-colombiana si è trasferita nella Confederazione nel 2002 per proseguire gli studi. Dopo 20 anni trascorsi nel Paese e diversi anni d’insegnamento, ha scelto di entrare a far parte della Scuola svizzera di Bogotá, soprattutto per permettere a suo figlio di scoprire le proprie radici colombiane.

“Volevo offrirgli la possibilità d’imparare lo spagnolo, di conoscere il mio Paese d’origine e la sua cultura”, spiega. La scommessa è riuscita. Suo figlio, che quando vivevano in Svizzera si rifiutava di esprimersi in spagnolo, oggi lo parla correntemente. “Per me è il più grande successo di tutta questa esperienza. Mio figlio è ormai profondamente impregnato della cultura colombiana e del suo modo di vedere il mondo”.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Tradotto dal francese e verificato da Daniele Mariani

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