Addio a Ozzy Osbourne, il tributo mondiale dei fan e delle star

Keystone-SDA

Tributi da tutto il mondo per Ozzy Osbourne, leggenda dell'heavy metal e storico frontman della band britannica dei Black Sabbath, scomparso ieri a 76 anni alla fine di una carriera straordinaria.

2 minuti

(Keystone-ATS) Dalla sua Birmingham, dove centinaia di persone si sono organizzate per l’ultimo saluto al ‘principe delle tenebre’, deponendo fiori nei luoghi simbolo della band e lasciando un messaggio nel libro di condoglianze allestito nel locale museo di arte contemporanea, alla Walk of Fame di Hollywood con decine di fan in fila vicino alla stella di Ozzy, si sta organizzando il lungo addio alla star in vista dei funerali.

Non si conosce ancora la data delle esequie mentre le volontà del rocker in merito erano stato indicate da lui stesso in un’intervista: “Non voglio che il mio funerale sia triste, voglio che sia un’occasione per dire grazie”.

Anche se il dolore per la perdita del frontman – che nonostante il Parkinson si era esibito due settimane fa in un memorabile concerto-evento di saluto alle scene proprio a Birmingham – ha dominato i tanti tributi arrivati dal mondo della musica, a partire proprio dagli altri tre membri storici dei Black Sabbath.

“Non ce ne sarà un altro come lui”, ha dichiarato il chitarrista Tony Iommi. E il bassista Geezer Butler ha aggiunto riferendosi all’ultimo live tutti insieme: “Sono così contento di averlo potuto fare un’ultima volta”. Mentre il batterista Bill Ward ha detto che Osbourne sarà per sempre nel suo cuore, concludendo un post con “Mai addio, grazie per sempre”.

A loro si sono aggiunti tanti altri, come Elton John, che ha salutato un amico e “un grande pioniere che si è assicurato un posto nel pantheon degli dei del rock”, oltre a Ronnie Wood dei Rolling Stones, Rod Stewart, Robert Plant dei Led Zeppelin ed Alice Cooper. Ma è Birmingham il centro dell’addio a Ozzy, con la gente che ricorda il suo principe, sempre legatissimo alla città inglese, e si è ritrovata in un luogo in particolare, il murale raffigurante i quattro membri dei Black Sabbath, tra cui il loro amato frontman.