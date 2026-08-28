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Aeroporto Zurigo deve cancellare diversi voli per temporale

Keystone-SDA

Un violento temporale ha perturbato oggi "in modo significativo" il traffico all'aeroporto di Zurigo: a mezzogiorno 27 voli in arrivo e in partenza erano stati cancellati e sono prevedibili ulteriori annullamenti, indica la compagnia aerea Swiss in un comunicato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Sono stati coinvolti circa 3100 passeggeri. Ritardi fino a tre ore sono previsti su altri voli, precisa la nota. A seconda dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche, potrebbero verificarsi ulteriori cancellazioni.

La causa principale di tali disagi è stata rappresentata da fulmini caduti nelle vicinanze dell’aeroporto. In tali situazioni, per motivi di sicurezza, è necessario sospendere temporaneamente le attività sul piazzale di sosta degli aeromobili.

Il personale deve mantenere la distanza dai velivoli e da altre strutture metalliche. Gli aerei non possono quindi essere caricati e scaricati, riforniti di carburante e preparati per il volo successivo. Le operazioni a terra risultano così praticamente paralizzate, il che comporta ulteriori ritardi.

Swiss si rammarica per le ripercussioni sui passeggeri, i cui piani di viaggio sono stati stravolti.

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