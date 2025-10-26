AG: automobilista in preda all’alcool finisce in un sottopassaggio

Keystone-SDA

Un automobilista in preda all'alcool è finito con la sua vettura in un sottopassaggio questa mattina presto a Neuenhof (AG). Aveva perso il controllo del veicolo, urtato il palo di un cartello segnaletico ed era poi precipitato da una scarpata.

(Keystone-ATS) Nessuno è rimasto ferito, ma l’auto ha subito un danno totale, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale argoviese. Inoltre sono stati danneggiati la segnaletica e una recinzione. L’incidente è avvenuto all’uscita dell’autostrada: il conducente proveniva dalla A1 e si dirigeva verso il centro.

Stando al comunicato, poco dopo le 6:00 una donna ha segnalato l’incidente dichiarandosi responsabile. Sul posto, tuttavia, dall’accertamento dei fatti è emerso che non era stata lei a guidare la Tesla, bensì suo marito. Quest’ultimo era in stato di ebbrezza, ha aggiunto la polizia.

Sia il conducente che la moglie sono stati denunciati dalla polizia. Secondo le informazioni fornite, all’uomo è stata inoltre ritirata la patente.