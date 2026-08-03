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Amazon per la prima volta sopra i 3000 miliardi di capitalizzazione

Keystone-SDA

Amazon vola a Wall Street, dove segna nelle prime battute un rialzo del 4,6%: la compagnia, riferisce Bloomberg, ha superato per la prima volta nella sua storia i 3000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Amazon è diventata così la quinta azienda nella storia a raggiungere il prestigioso traguardo. I titoli della società di Jeff Bezos, attiva nell’e-commerce e nel cloud computing, stanno consolidando i guadagni alimentati dagli ottimi risultati del secondo trimestre diffusi la scorsa settimana, che hanno evidenziato un’accelerazione dei ricavi nel settore cloud.

Amazon, pertanto, si unisce a Nvidia, Alphabet, Microsoft e Apple nell’esclusivo gruppo di aziende che hanno raggiunto dimensioni oltre quota 3000 miliardi.

La compagnia, tra l’altro, ha ottenuto rimborsi per circa 600 milioni di dollari relativi ai dazi che la Corte Suprema americana aveva annullato a febbraio, assicurando che la somma sarà restituita ai clienti che avevano pagato prezzi maggiorati.

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