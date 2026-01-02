Ancora attacchi con droni fra russi e ucraini

Keystone-SDA

Nelle ultime 24 ore, i russi hanno lanciato 737 attacchi contro 27 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. Lo riporta Ukrinform.

1 minuto

(Keystone-ATS) Due persone sono rimaste ferite. Sono stati segnalati danni ad abitazioni, automobili e infrastrutture. Le truppe russe avrebbero attaccato anche la regione di Dnipropetrovsk con droni, ferendo due persone.

Da parte loro, le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 64 droni ucraini la scorsa notte stando al ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. Venti droni ad ala fissa sono stati abbattuti nella regione di Saratov, ha affermato il ministero. Otto droni sono stati distrutti in ciascuna delle regioni di Voronezh e Saratov, sette droni nella regione di Mosca, sei droni in ciascuna delle regioni di Ryazan e Rostov, tre droni nella regione di Tula, due droni nella regione di Belgorod e un drone in ciascuna delle regioni di Kursk, Penza, Kaluga e Tambov.

Nella notte anche la regione russa di Samara è stata attaccata da droni. Secondo fonti russe, due raffinerie di petrolio potrebbero essere state prese di mira e un incendio è già stato segnalato nel capoluogo regionale, scrive Rbc Ukraine.