AR: 23enne accoltella a morte 2 donne, feriti bimba e aggressore

Keystone-SDA

Un 23enne stamani ha accoltellato a morte due donne in un appartamento a Urnäsch, in Appenzello Esterno.

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(Keystone-ATS) Nell’episodio di violenza ha riportato lesioni di entità non precisata una bambina di sette anni, figlia di una delle vittime, ed è pure rimasto ferito l’aggressore. Entrambi non sono in pericolo di morte.

Le cure mediche prestate dalle forze di intervento sul posto non hanno permesso di salvare le due donne. Stando a un comunicato della polizia cantonale diramato oggi pomeriggio, una vittima è una 48enne cittadina russa, inquilina dell’alloggio; l’identità della seconda per il momento non è nota – in base alle informazioni attualmente disponibili, gli inquirenti ritengono che si trovasse nell’appartamento per una visita. La fanciulla ferita, di cittadinanza svizzera, è figlia della 48enne. È stata ricoverata.

L’autore del reato è un cittadino turco residente nella regione noto alle forze dell’ordine, ha indicato un portavoce della polizia cantonale a Keystone-ATS. È stato ricoverato con ferite da taglio. Quale fosse il rapporto tra lui e le sue vittime è oggetto delle indagini.

La segnalazione secondo cui alcune persone erano rimaste ferite in un appartamento privato è pervenuta alla polizia alle 8.00. Sono subito stati mobilitati i servizi di soccorso e diverse pattuglie di polizia, avevano scritto stamani in un primo comunicato le forze dell’ordine cantonali.