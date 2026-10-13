Foto del giorno

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Il tunnel del Gran San Bernardo si apre alle energie rinnovabili. In totale, 7’000 metri quadri di pannelli solari verranno installati sulla galleria che dà accesso al tunnel, sul versante svizzero.
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