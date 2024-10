Arcidiocesi Los Angeles patteggia, 880 milioni per cause abusi

(Keystone-ATS) L’arcidiocesi di Los Angeles pagherà 880 milioni di dollari alle 1.353 persone che hanno dichiarato di aver subito abusi sessuali quando erano bambini.

Il patteggiamento, secondo gli esperti il maggiore mai pagato da un’arcidiocesi, porta il totale pagato da Los Angles in cause per abusi a 1,5 miliardi di dollari. Lo riporta il New York Times. “Chiedo scusa per ognuno degli abusi, dal profondo del mio cuore. La mia speranza è che questo patteggiamento offre qualche misura di conforto per quello che questi uomini e queste donne hanno sofferto”, ha detto l’arcivescovo José Gomez.