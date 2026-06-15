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Attaccante Mir condannato a otto anni e mezzo per violenza sessuale

Keystone-SDA

Il tribunale dell'Audiencia Provincial di Valencia ha condannato il calciatore dell'Elche Rafa Mir a otto anni e mezzo di carcere per violenza sessuale nei confronti di una 18enne, avvenuta nel settembre 2024 nella sua abitazione di Bétera, in provincia di Valencia.

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(Keystone-ATS) Secondo la sentenza, non ancora definitiva e impugnabile in appello, all’attaccante 29enne, ex del Valencia, sono stati inflitti sette anni di reclusione per stupro e altri 18 per lesioni. Il tribunale ha inoltre disposto il divieto di avvicinamento alla vittima entro i 500 metri per dieci anni e il pagamento di un risarcimento di 64’000 euro. La procura aveva chiesto 12 anni di carcere.

Il tribunale ha condannato anche un altro calciatore amico di Mir, Pablo Jara, a due anni e sei mesi per aggressione sessuale. Anche per lui è stato disposto il divieto di avvicinamento alla ragazza per cinque anni e un risarcimento complessivo di 6280 euro. Le violenze, che hanno avuto ampia eco sui media iberici, avvennero durante una festa privata in una villa di Torre en Cinill, a Bétera. Durante il processo, l’accusa e la difesa hanno sostenuto versioni opposte sul consenso delle vittime.

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