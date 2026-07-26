Attacco al Gay Pride, ucciso dalla polizia il sospetto attentatore

Keystone-SDA

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Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino è stato ucciso: lo riferisce la polizia tedesca dopo che la notizia era stato anticipata dalla Bild sul suo sito web.

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(Keystone-ATS) La senatrice agli Interni di Berlino, Iris Spranger (Spd), che in questo momento è riunita con i vertici delle forze dell’ordine, ha ringraziato la polizia.

“Sono grata alle autorità di sicurezza per aver individuato così rapidamente l’attentatore. È un risultato straordinario”, si legge sulla Bild.

Stando alla polizia, il sospettato ha aggredito gli agenti di polizia con un’arma da taglio, prima di essere ucciso. Intorno alle 18.00 – si legge su X – il sospettato coinvolto nell’aggressione di ieri a Tiergarten è stato individuato presso un complesso di orti urbani a Spandau.

L’uomo si sarebbe diretto di corsa verso gli agenti armato di un’arma da taglio, spingendo il reparto speciale della polizia di Berlino a fare uso delle armi da fuoco. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione da parte dei vigili del fuoco di Berlino, l’uomo è deceduto sul posto.