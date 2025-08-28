Attacco russo su Kiev, almeno 17 morti

Keystone-SDA

Almeno 17 persone, tra cui quattro bambini, sono state uccise nell'attacco missilistico russo di stanotte su Kiev. Altre decine sono rimaste ferite, hanno affermato le autorità di Kiev.

(Keystone-ATS) Le sirene antiaeree, scrive il Kyiv Independent citando le autorità locali, hanno risuonato in tutta l’Ucraina per tutta la notte. La Russia ha colpito la capitale con droni e missili balistici, danneggiando case, uffici e scuole in tutta la città. Un condominio di cinque piani è stato colpito direttamente ed è stato completamente distrutto.

La città è stata attaccata da più direzioni da droni tipo Shahed, droni esca, missili da crociera e missili Kinzhal, ha dichiarato il capo dell’Amministrazione Militare della Città di Kiev, Tymur Tkachenko. Almeno quattro aerei MiG-31 – jet armati con missili Kinzhal – sono decollati durante l’attacco.

Le prime esplosioni ci sono state alle 21:30 di ieri sera, con decine di droni e diversi missili. Un secondo attacco di missili balistici è stato registrato intorno alle 3 di notte su Kiev. Un terzo attacco è avvenuto alle 5:30, sulla capitale e su altre zone del paese.

È attualmente in corso un massiccio intervento di soccorso per rimuovere le macerie e recuperare le vittime che potrebbero essere rimaste intrappolate sotto i detriti. L’intervento coinvolge circa 500 soccorritori e 1000 operatori di emergenza, ha affermato il Ministro dell’Interno Ihor Klymenko.

“In totale, il numerso dei siti danneggiati a Kyiv arriverà a centinaia, con migliaia di finestre rotte”, ha spiegato il capo dell’amministrazione militare Tkachenko.