Democrazia diretta in Svizzera
Auto elettriche, nel 2025 prezzi in sensibile calo su AutoScout24

Prezzi in sensibile calo per le auto elettriche, sia nuove che usate, aumenti per contro per le ibride plug-in: sono le tendenze emerse nel 2025 su AutoScout24, portale di primo piano in Svizzera per la vendita di vetture.

(Keystone-ATS) Per le e-car il prezzo medio presentato nelle inserzioni era di 56’200 franchi per il nuovo e di 43’600 per l’usato, con flessioni (rispetto all’anno prima) di rispettivamente l’8,1% e l’8,3%, informa in un comunicato odierno SMG Swiss Marketplace Group Holding, entità a cui fa capo AutoScout24. Le ibride plug-in segnano +6,5% a 84’600 e +1,3% a 56’200, le ibride complete -5,3% a 40’200 e -1,2% a 35’500. Per quanto riguarda i motori prettamente termici, quello a benzina mette a referto rispettivamente -1,9% a 61’100 e -0,2% a 37’600, il diesel +4,2% a 61’800 e -6,0% a 23’700 franchi.

“Nel complesso i veicoli elettrici e ibridi sono soggetti a fluttuazioni di prezzo più marcate rispetto a quelli con motore a combustione”, commenta Alberto Sanz de Lama, direttore di AutoScout24, citato nella nota. “Ciò è dovuto alla crescente offerta, alla maggiore varietà di modelli e al quadro normativo che influenza le vendite di veicoli con propulsori alternativi”.

Mentre l’offerta di vetture con motore a combustione interna è in calo, il numero di veicoli elettrici è in netto aumento. “Per molti acquirenti, l’ingresso nella mobilità elettrica avviene attraverso il mercato delle auto usate”, afferma Sanz de Lama. Uno sguardo all’andamento a lungo termine mostra che la percentuale di e-car di seconda mano sugli annunci di AutoScout24 è quasi quintuplicata dal 2020, sottolinea l’esperto.

