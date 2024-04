Automobili: netta crescita del valore medio, AXA

(Keystone-ATS) Il prezzo medio delle automobili in circolazione in Svizzera è nettamente cresciuto negli ultimi anni: nel 2019 una vettura costava in media 44’000 franchi, l’anno scorso poco meno di 49’000, con un incremento dell’11%.

Lo indica una statistica pubblicata stamani dall’assicuratore AXA, secondo cui è in Ticino che circolano le automobili più recenti.

Il prezzo medio delle macchine (che si basa su quello di catalogo, accessori inclusi) varia molto da un cantone all’altro: quelle più economiche sono in circolazione nel Giura, a Neuchâtel e a Friburgo. In queste regioni per un veicolo si sborsano tra i 43’000 e poco più di 44’000 franchi. Si tratta di oltre il 10% in meno rispetto ai 48’918 franchi pagati mediamente in Svizzera, e di oltre 20’000 franchi in meno rispetto al canton Zugo, dove vengono acquistate le auto più costose (in media per 64’777 franchi). Il secondo posto della classifica è occupato da Svitto con un valore di poco superiore ai 58’000 franchi, seguito da Appenzello Interno (55’000). In Ticino e nei Grigioni un acquirente paga in media rispettivamente 46’526 e 52’517 franchi.

La classifica rispecchia i prezzi medi delle autovetture assicurate, la fascia di oscillazione, tuttavia, è ampia in tutti i cantoni. “La gamma delle auto assicurate spazia dai modelli al di sotto dei 10’000 franchi fino alle auto di superlusso con prezzi di svariati milioni di franchi”, afferma, citato in una nota, Jérôme Pahud, responsabile Assicurazioni mobilità presso AXA, che indica di essere il maggiore assicuratore di veicoli a motore in Svizzera.

Veicoli più recenti in Ticino

Quelli più recenti circolano in Ticino, dove l’età media delle auto è di 8,9 anni, da confrontare ai 10 della media nazionale. Al secondo posto si situa Zugo (9 anni), seguito da Friburgo (9,3). I veicoli più vecchi circolano con targhe di Sciaffusa, Berna e Appenzello Esterno: questi hanno in media rispettivamente 11, 10,9 e 10,7 anni, quindi circa due anni in più in confronto alle auto al sud delle Alpi. Nei Grigioni l’età media è di 9,9 anni.

A Zugo, nei Grigioni e a Svitto le auto più pesanti

Zugo è in testa alla classifica anche per quanto riguarda il peso (a vuoto), che supera in media i 1600 chilogrammi. Seguono Grigioni e Svitto, dove le macchine pesano poco meno di 1600 chilogrammi. “Un peso maggiore indica da un lato veicoli più grandi e dall’altro che sulle strade circolano sempre più auto elettriche, tendenzialmente più pesanti per via della batteria”, spiega Pahud, sempre citato nella nota. In Ticino, a Neuchâtel e nel Giura si prediligono invece veicoli più leggeri, con un peso medio di circa 1400 chilogrammi.

A Neuchâtel le auto vengono utilizzate più assiduamente: ogni anno le persone che vivono in questo cantone percorrono in auto oltre 14’000 chilometri, distanza che equivale ad attraversare più di 40 volte la Svizzera da est a ovest. Seguono Zugo, Obvaldo, Friburgo e Vaud con un chilometraggio medio annuo di poco meno di 14’000 chilometri. Si spostano decisamente meno (circa 12’000 chilometri) le vetture immatricolate a Ginevra, Uri e Berna. La “prestazione” nei Grigioni è di 13’481 chilometri. Il chilometraggio medio corrisponde alla percorrenza annua indicata dagli stipulanti del contratto presso AXA.

La valutazione pubblicata oggi dall’assicuratore con sede a Winterthur (ZH) è stata effettuata lo scorso anno e tiene conto di tutte le autovetture assicurate presso AXA, comprese le auto aziendali ma senza contratti per parchi veicoli.