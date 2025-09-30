The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Axpo: Roland Leuenberger nuovo presidente Cda

Keystone-SDA

Axpo ha nominato Roland Leuenberger nuovo presidente del consiglio di amministrazione (Cda). Il 57enne economista aziendale, CEO della società energetica grigionese Repower, assumerà la carica il 1° giugno 2026, indica l'azienda elettrica argoviese in una nota.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’assemblea generale di Axpo è chiamata a confermare questa scelta. Leuenberger succederà a Thomas Sieber, che ha annunciato nel dicembre 2024 la sua partenza inizio 2026, dopo dieci anni alla testa del Cda di Axpo.

Leuenberger, alla guida di Repower dal 2019, lascerà l’incarico alla fine di maggio, precisa da parte sua l’azienda grigionese in un comunicato odierno. La ricerca di un successore è già stata avviata. Nel frattempo, Leuenberger si asterrà dal partecipare alle attività che potrebbero comportare un potenziale conflitto di interessi con la sua futura funzione, precisa Repower.

In precedenza Leuenberger ha lavorato come imprenditore e in posizioni dirigenziali tra il settore energetico e quello finanziario, anche in qualità di consulente.

