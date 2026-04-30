Bagno di folla per Carlo e Camilla a New York

Keystone-SDA

Bagno di folla per Carlo e Camilla nelle ultime ore trascorse a New York dalla coppia reale.

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(Keystone-ATS) Al quartier generale della casa d’aste Christie’s il re e la moglie sono stati accolti da una folla di invitati famosi, dalla regina della moda Anna Winter alla supermodella Karlie Kloss tal premio Grammy Lionel Richie.

L’occasione è stata un gala del King’s Trust, una charity fondata da Carlo nel 1976 per introdurre e sostenere i giovani nel percorso educativo e nell’ingresso nel mondo del lavoro. Molti degli ospiti avevano sangue britannico nelle vene: la serata – aveva spiegato l’ambasciata britannica a Washington – era intesa a “rafforzare l’impatto del Regno Unito a New York attraverso le arti, lo sport e iniziative comunitarie”.

Oggi i reali sono in Virginia dove è in programma per loro un block party con tanto di mini-parata in omaggio ai 250 anni dell’indipendenza dell’America e una visita al parco nazionale dello Shenandoah. Dopo la tappa nel paesino di Front Royal e una visita a fattorie per l’allevamento dei cavalli, Carlo e Camilla ripartiranno dalla base aerea Andrews in direzione delle Bermuda, un territorio membro del Commonwealth.