Bankman-Fried condannato a 25 anni di carcere

1 minuto

(Keystone-ATS) Sam Bankman-Fried, l’ex amministratore delegato di FTX considerato l’architetto di una delle maggiori frodi finanziarie della storia americana, è stato condannato a 25 anni di carcere. Lo ha deciso il giudice Lewis Kaplan.

A inizio novembre una giuria lo aveva dichiarato colpevole di tutti e sette i capi di accusa mossi nei suoi confronti. I procuratori dell’accusa avevano chiesto fra i 40 e i 50 anni di reclusione, mentre la difesa aveva auspicato una condanna a sei anni e mezzo.

Il 32enne era considerato il re delle criptovalute, colui che con la sua piattaforma di scambio di valute digitali e con il suo modo di fare aveva incantato Washington e attirato vip come la star del football Tom Brady e la sua ex moglie, la modella Gisele Bundchen.

FTX è crollata improvvisamente nel novembre 2022 causando la perdita di miliardi di dollari per centinaia di suoi clienti. Bankman-Fried, l’allora amministratore delegato, era stato subito accusato e nel dicembre 2022 aveva accettato di lasciare la sua casa alle Bahamas per rientrare negli Stati Uniti e affrontare le accuse a suo carico. Nel corso del processo molti dei suoi collaboratori più stretti, inclusa la sua ex fidanzata Caroline Ellison, hanno testimoniato contro di lui.