Bbva lancia offerta ostile da 11,5 miliardi su Sabadell

3 minuti

(Keystone-ATS) Bbva ha lanciato un’offerta di acquisto ostile su Sabadell, che valuta la banca spagnola 11,5 miliardi di euro dopo che il board di quest’ultima aveva respinto la proposta “amichevole”.

Il Banco Bilbao Vizcaya mette sul piatto una sua azione di nuova emissione ogni 4,83 azioni del Sabadell, che corrispondono in contanti a 2,12 euro per azione. L’opa, diretta alla totalità delle azioni della banca catalana, è subordinata all’ottenimento di oltre il 50% dell’accettazione da parte degli azionisti.

Si tratta della stessa offerta avanzata lo scorso 30 aprile dal gruppo Bbva, che stimava in circa 11,5 miliardi il valore dell’istituto di credito catalano e che per il Cda del Sabadell “sottostimava significativamente” la banca e le sue prospettive di crescita come ente indipendente. Dopo il rifiuto, il consiglio di amministrazione del Bbva, riunito ieri, ha deciso di lanciare l’offerta ostile offrendo agli azionisti le stesse condizioni.

La controprestazione dell’opa equivale a un prezzo di 2,12 euro per azione, pari alla media ponderata delle quotazioni della banca catalana nel trimestre precedente la formulazione dell’offerta, al di sopra dell’attuale quotazione sul mercato, che alla chiusura di ieri segnava 1,805 euro per azione. Lo scambio di azioni sarà effettuato mediante l’emissione di nuovi titoli ordinari riservati ai titolari di azioni del Sabadell.

Con l’acquisizione per assorbimento, il Bbva costituirebbe il secondo gruppo bancario spagnolo per capitalizzazione.

“La concentrazione economica risultante dall’offerta dovrà essere notificata alla Commissione nazionale dei mercati e la concorrenza e richiede l’autorizzazione espressa o tacita dell’Amministrazione spagnola”, segnala la comunicazione all’autorità di vigilanza, la Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv).

Governo contrario

Il governo spagnolo ha espresso la sua opposizione all’opa “sia nella forma che nella sostanza”. E ritiene che l’operazione “introduce effetti lesivi potenziali” nel sistema finanziario spagnolo poiché comporterebbe un aumento della concentrazione del settore “che potrebbe avere un impatto negativo sul lavoro e nella prestazione dei servizi finanziari”, segnalano fonti del ministero di economia, commercio e impresa citate dall’agenzia Europa Press.

“Un eccessivo livello di concentrazione introdurrebbe un rischio potenziale aggiuntivo alla stabilità finanziaria, come ha indicato il governatore della Banca di Spagna”, aggiungono le fonti del dicastero diretto da Carlos Cuerpo.

Sabadell corre alla Borsa di Madrid dove guadagna il 4,9% a 1,88 euro dopo l’annuncio dell’opa di Bbva. Il titolo del Banco Bilbao Vizcaya Argenteria perde invece il 5,7% a 9,7 euro.