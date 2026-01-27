The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Berlino, ricompensa milionaria per trovare responsabili blackout

Keystone-SDA

Una ricompensa fino a un milione di euro per informazioni utili a identificare i responsabili del blackout che ha paralizzato un quartiere di Berlino a inizio anno.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La notizia era stata anticipata da diversi media e oggi è stata ufficialmente confermata dalla polizia e dalla Procura federale tedesca che ha assunto le indagini.

Nel comunicato si precisa anche che l’offerta di ricompensa è valida fino al 24 febbraio. Al momento le indagini sono contro ignoti in relazione all’incendio doloso che ha colpito la rete elettrica di Berlino, sabotaggio e interruzione dei servizi pubblici, ma anche per sospetta appartenenza a un’organizzazione terroristica.

La senatrice degli interni di Berlino Iris Spranger ha parlato di un “evento unico”, sottolineando come mai le istituzioni abbiano lanciato un appello ai testimoni “di tale portata e in una situazione del genere”. Al momento esiste una rivendicazione del cosiddetto gruppo Vulkan, di estrema sinistra.

A partire da sabato 3 gennaio 2026 45’000 famiglie e 2’200 aziende sono rimaste senza corrente, la città-Stato di Berlino ha dichiarato lo stato di emergenza e ha chiesto l’assistenza dell’esercito federale.

