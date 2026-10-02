The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora

Beyond Gravity nel mirino di un attacco informatico

Keystone-SDA

Beyond Gravity, impresa attiva in ambito spaziale che fa capo a Ruag International Holding e che quindi è di proprietà della Confederazione, è stata vittima di un attacco informatico mirato.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Stando a quanto indicato oggi dall’azienda, dietro all’aggressione c’è presumibilmente un attore altamente professionale. I primi indizi su attività dannose sono stati rilevati il 12 agosto: sul caso stanno indagando l’Ufficio federale della cibersicurezza e la società americana di sicurezza informatica Mandiant.

Finora non è ancora noto chi sia all’origine dell’attacco. Beyond Gravity ha sporto denuncia penale e ha rafforzato le misure di sicurezza.

Articoli più popolari

I più discussi

Preferire Swissinfo su Google

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR