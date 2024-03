Biden e Trump vincono e ottengono nomination

(Keystone-ATS) Joe Biden e Donald Trump hanno vinto le rispettive primarie presidenziali in Georgia e in Mississippi. Entrambi si sono assicurati matematicamente la nomination alla Casa Bianca. Lo riferiscono i media Usa.

Biden aveva bisogno di 1968 delegati per vincere la nomination ed Edison Research ha dichiarato che ha superato quella soglia già grazie alla Georgia.

Dal canto suo, Trump aveva 1075 delegati, ma dopo il mini super Tuesday ha superato la fatidica soglia di 1215. Ora lui e Biden sono ‘presumptive nominee’, in attesa della consacrazione ufficiale alle convention estive dei loro partiti.

Per il tycoon è comunque arrivato un segnale d’allarme, dato che la sua ex rivale Nikki Haley, pur essendosi ritirata dalla corsa, ha ottenuto in Georgia circa il 15% dei voti. Tra i repubblicani resta quindi uno zoccolo duro anti Trump, che negli Stati in bilico come la Georgia appunto, potrebbe essere decisivo.