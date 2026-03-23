BL: sequestrate grandi quantità di patatine e pollo

Keystone-SDA

Due grandi quantità di cibo di contrabbando sono state scoperte questo mese da agenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nei pressi di Basilea. Fra la merce sequestrata tonnellate di patatine fritte e quasi 200 chili di pollo.

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(Keystone-ATS) Il primo caso, indica in una nota odierna l’UDSC, risale al 9 marzo, quando è stato fermato un veicolo proveniente dalla Germania, immatricolato in Svizzera, in un’area di sosta a Pratteln (BL). L’autista trasportava 1,5 tonnellate di patatine surgelate, 75 kg di vari prodotti a base di pollo (come chicken nuggets), 100 kg di maionese e 79 kg di ketchup.

Il mezzo “non era un camion frigorifero, il che costituisce una violazione delle norme sulla sicurezza alimentare”, viene precisato nel comunicato. Inoltre, la merce non era dichiarata e il peso massimo consentito era stato superato.

Il giorno successivo è poi stato intercettato, nello stesso luogo, un altro camion con targhe svizzere, con a bordo 110 chili di pollo e due tonnellate di patatine fritte. Anche in questa situazione la catena del freddo non era stata rispettata.

L’UDSC ha avviato due procedimenti, sequestrato i prodotti e denunciato gli autisti, in entrambi i casi di nazionalità irachena.