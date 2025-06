Blatten (VS): Raiffeisen raccoglie 4 milioni in donazioni

Keystone-SDA

La banca cooperativa Raiffeisen ha raccolto più di quattro milioni di franchi in donazioni a favore delle persone colpite dalla frana di Blatten (VS). Esse provengono da oltre 14'000 sostenitori attraverso la sua piattaforma di crowdfunding.

2 minuti

(Keystone-ATS) Raiffeisen ha poi raddoppiato ogni donazione, fino a un importo massimo di un milione di franchi, si legge in un comunicato odierno. Inoltre, la Fondazione del centenario Raiffeisen intende sostenere la ricostruzione della regione di Blatten.

Le donazioni saranno versate direttamente al Patronato svizzero per i comuni di montagna e alla Croce Rossa Svizzera, che collaborano con le autorità per sostenere persone e progetti. Le donazioni saranno utilizzate, tra l’altro, per misure urgenti, quali lavori di sgombero e ripristino, ricostruzione di strutture pubbliche e crediti ponte.

Blatten ha già ricevuto cospicue donazioni dalla Catena della Solidarietà, che a metà giugno aveva raccolto oltre 17 milioni di franchi per il villaggio della Lötschental. Inoltre, Blatten riceverà cinque milioni di franchi dalla Confederazione in segno di solidarietà, che si aggiungono ai 10 milioni messi a disposizione dal Canton Vallese. Nel frattempo, anche il Padronato per i comuni di montagna ha già promesso 7,5 milioni di franchi in donazioni per il villaggio devastato e i suoi abitanti.

Infine, la Banca cantonale del Vallese ha già stanziato 1 milione di franchi per la ricostruzione di Blatten, mentre UBS ha annunciato di aver raccolto donazioni per 1 milione di franchi per la popolazione del comune. Blatten è stato travolto da una frana il 28 maggio scorso, uno degli eventi naturali più devastanti verificatisi negli ultimi decenni in Svizzera.