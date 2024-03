Bloccano autostrada a Tel Aviv, in arresto 2 parenti ostaggi

(Keystone-ATS) Quattro persone, tra cui due familiari di ostaggi tenuti da Hamas a Gaza, sono state arrestate stasera a Tel Aviv dopo aver bloccato il traffico sull’autostrada Ayalon. Lo riporta il Times of Israel.

La protesta non era stata autorizzata in anticipo dalla polizia, ma ha potuto svolgersi perché organizzata dai familiari degli ostaggi, dice la polizia. Tuttavia, dopo che i manifestanti hanno bloccato il traffico sull’autostrada Ayalon, le forze di polizia hanno iniziato a disperdere la manifestazione, durante la quale quattro manifestanti sono stati arrestati per aver violato l’ordine di dispersione.