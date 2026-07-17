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Bob Dylan con un concerto unico in Svizzera il 1° novembre

Keystone-SDA

Bob Dylan torna in Europa, con un unico concerto in programma in Svizzera, all'Hallenstadion di Zurigo, il 1° novembre. La vendita ufficiale dei biglietti inizierà il 22 luglio alle ore 11:00, ha annunciato la società organizzatrice TAKK-B entertainment.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il tour del famoso artista americano, oggi 85enne, prende il via sabato negli Stati Uniti e si conclude a dicembre a Londra. Sono previsti circa quaranta concerti, organizzati in collaborazione con Yondr, che vieta tassativamente l’uso di videocamere e telefoni cellulari, “rendendo l’esperienza ancora più unica”, secondo TAKK-AB.

Yondr è un sistema di custodie chiudibili a chiave che impedisce l’uso degli smartphone durante i concerti.

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