The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Borsa svizzera: apre in ribasso

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in ribasso la penultima seduta della settimana: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'927,35 punti, in flessione dello 0,43% rispetto a ieri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il mercato prende atto della chiusura negativa di Wall Street (Dow Jones -0,37% a 46’121,28 punti, Nasdaq -0,33% a 22’497,86 punti) e guarda anche all’andamento delle piazze asiatiche, a partire da Tokyo (Nikkei +0,27% a 45’754,93 punti).

I corsi sono tuttora frenati dalle dichiarazioni di alcuni esponenti della Federal Reserve, primo fra tutti il presidente Jerome Powell, riguardo alla cautela considerata necessaria in relazione ai tagli del costo del denaro.

Sul fronte interno è attesa la decisione di politica monetaria della Banca nazionale svizzera (BNS): la quasi unanimità degli esperti si aspetta che l’istituto guidato da Martin Schlegel mantenga invariato allo 0,0% il suo tasso guida.

Kühne+Nagel (-1,16%) soffre per un abbassamento di obiettivo di corso operato da Jefferies. Fra gli altri valori SMI il meno in difficoltà è Logitech (-0,23%), mentre il meno convincente appare Amrize (-2,24%).

Nel mercato allargato Schindler (+0,20%) approfitta di un importante contratto sottoscritto con il gruppo alberghiero francese Accor. Polypeptide (dato non ancora disponibile) potrebbe essere favorita da una raccomandazione di Jefferies.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR