Borsa svizzera: chiude in lieve rialzo, SMI +0,10%

Keystone-SDA

La borsa svizzera ha vissuto una seduta positiva, anche se meno tonica di quella di altri mercati continentali: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'543,06 punti, in progressione dello 0,10% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) A trainare i corsi sono stati soprattutto i risultati di Nvidia: il colosso americano dei semiconduttori ha presentato un trimestre spettacolare, ben oltre le previsioni. Questo ha allontanato, almeno temporaneamente, i timori riguardo al possibile scoppio di una bolla legata all’intelligenza artificiale.

In primo piano è rimasta anche la politica monetaria: i pareri sono assai discordi circa l’eventualità che la Federal Reserve riduca i tassi di un quarto di punto in dicembre. In questo contesto molta attenzione è stata prestata al rapporto sul mercato del lavoro statunitense per settembre, che è stato pubblicato solo oggi a causa dello shutdown: sono stati creati molti più impieghi di quanto previsto. I dati di ottobre non saranno per contro diffusi, mentre quelli di novembre lo saranno con oltre una settimana di ritardo.

A livello di singoli titoli al centro dell’attenzione figurava oggi Novartis (-1,76% a 100,42 franchi), che teneva la giornata degli investitori. Poco tonica è apparsa anche Nestlé (-0,24% a 79,23 franchi), mentre maggiori soddisfazioni ha dato il terzo peso massimo difensivo, Roche (+0,52% a 311,80 franchi).

L’allontanarsi dello spettro di un’implosione dell’IA ha messo le ali ai titoli più legati agli Stati Uniti come ABB (+2,17% a 56,64 franchi), Amrize (+1,85% a 38,54 franchi) e Logitech (+1,75% a 88,14 franchi).

Richemont (+2,17% a 165,10 franchi) ha preso atto degli ultimi dati sull’export orologiero, mentre riguardo a UBS (-0,78% a 30,36 franchi) vanno segnalate le ultime dichiarazioni del CEO Sergio Ermotti, che ha stroncato come “sciocchezze” le speculazioni riguardo a un possibile addio dell’istituto alla Svizzera.

Nel mercato allargato Swatch (-0,30% a 166,80 franchi) è stata a sua volta influenzata dall’andamento delle esportazioni di orologi. All’indomani della giornata degli investitori Dätwyler (+11,24% a 156,40 franchi) è stata favorita da un giudizio di UBS.