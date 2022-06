Oggi in Svizzera

Keystone / Str

L'embargo sul petrolio russo deciso dall'Unione Europea avrà ripercussioni anche in Svizzera, nonostante la Confederazione non acquisti direttamente greggio dalla Russia.

Le autorità federali non si sono ancora allineate sulle sanzioni adottate nella notte su martedì dai Ventisette, ma finora Berna ha seguito la linea di Bruxelles e un embargo sul petrolio russo è solo questione di tempo. Secondo l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), è al momento difficile valutare quali sarebbero le conseguenze a lungo termine per la Svizzera.

Anche se la Confederazione non compera direttamente petrolio dalla Russia, un impatto comunque vi sarà, poiché quasi tre quarti delle vendite interne di gasolio e benzina dipendono da importazioni dall'Unione Europea.

Il mercato dovrebbe in ogni caso riorganizzarsi e fornire dei sostituti, scrive l'UFAE. I preparativi per un simile scenario sono in corso da tempo. In caso di grave carenza, la domanda di carburante per auto e di gasolio per riscaldamento sarebbe coperta dalle scorte obbligatorie per 4 mesi e mezzo.