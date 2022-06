Oggi in Svizzera

Keystone / Peter Schneider

Aperta un’inchiesta amministrativa per capire se tutti gli acquisti di vaccini erano coperti da crediti votati dal Parlamento.

Il consigliere federale Alain Berset vuole vederci chiaro sull’acquisto dei vaccini. Per questo motivo ha avviato un'inchiesta amministrativa. In breve, l'inchiesta dovrà chiarire se tutti gli acquisti di vaccini erano coperti da crediti votati dalle Camere. In pratica potrebbero essere stati presi impegni per milioni di franchi, senza il via libera del Parlamento, scavalcandone la sovranità.

La questione è emersa durante il dibattito sul supplemento al budget 2022. Il Consiglio degli Stati ha esaminato una proposta della maggioranza della sua Commissione delle finanze che chiedeva una significativa riduzione dei fondi destinati all'acquisto di vaccini.

È così emerso che il Parlamento non può ridurre l'importo del credito aggiuntivo richiesto perché l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), non ha incluso tutte le riserve nei contratti con i produttori di vaccini. In sostanza, nei contratti già firmati, l'UFSP potrebbe aver preso impegni finanziari che non lascerebbero alcun margine di manovra alla politica.