Oggi in Svizzera

Keystone / Anthony Anex

Per il reato di violenza carnale in Svizzera non sarà più necessaria la coercizione (attraverso minacce, violenza o pressioni psicologiche) ma sarà sufficiente l'assenza del consenso da parte della vittima.

La riforma, il cui esame è in corso alle Camere federali, ha avuto uno snodo significativo martedì sera con il voto del Consiglio degli Stati sulle modalità con cui deve manifestarsi la volontà della vittima: i senatori, con 25 voti contro 18, hanno aderito alla formula "No significa no" che estende il reato a tutti i casi in cui l'autore agisce ignorando intenzionalmente la volontà espressa della vittima.

Ma l'esito finale del confronto su questa questione non è scontato. I favorevoli al principio del consenso esplicito "Sì significa sì", richiesto affinché l'atto non venga considerato penalmente rilevante, sono stati superiori allo schieramento rosso-verde e la partita all'altra Camera si preannuncia aperta.

Dal profilo tecnico la riforma ridefinisce il reato di violenza carnale introducendo il concetto più generico di "penetrazione corporale" (attualmente circoscritto solo a quella vaginale) che tiene conto anche delle vittime di sesso maschile.