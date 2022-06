Keystone / Pablo Gianinazzi

Da oggi in Svizzera è possibile sottoporsi alla vaccinazione di richiamo contro il Covid-19 anche per motivi non espressamente indicati dai medici, ma i costi se li devono assumere gli interessati. Lo ha deciso oggi il governo federale che alla vigilia dei grandi esodi estivi è voluto andare incontro alle richieste dei vacanzieri che si apprestano a partire per l'estero.

Le autorità svizzere consigliano comunque alla popolazione che non intende recarsi all'estero nei prossimi mesi di attendere il momento in cui il numero di infezioni tornerà a salire, verosimilmente in autunno, per farsi nuovamente immunizzare con i preparati autorizzati da Swissmedic contro il Covid-19.

In ogni caso restano a carico del sistema sanitario le vaccinazioni raccomandate ai soggetti ritenuti a rischio per carenze diagnosticate al loro sistema immunitario.

Per ridurre le divergenze con i paesi vicini, che possono creare problemi alla mobilità transfrontaliera, il Consiglio federale ha anche deciso di recepire due nuovi regolamenti in materia dell'UE che consentono di prorogare al giugno 2023 la compatibilità del certificato Covid svizzero con le direttive europee.