Oggi in Svizzera

Come previsto da tempo, ecco che è arrivata anche in Svizzera l’ondata di fallimenti aziendali.

Come racconta l'articolo precedente, non siamo ancora in recessione. Comunque la società di informazioni economiche Creditreform scrive che nel primo semestre del 2022 si è registrato un aumento del 41% delle bancarotte in confronto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo significa il 10% in più rispetto alla media del 2018 e 2019, anni pre-pandemici.

Le aziende maggiormente colpite dai fallimenti sono quelle attive nel ramo dei servizi che, rispetto agli anni pre-crisi, registrano fino al 40% in più di chiusure. Stando agli esperti di Creditreform i fallimenti stanno raggiungendo anche coloro che in un primo tempo si erano salvati con gli aiuti statali. Nell'elenco dei settori più colpiti manca però un po' a sorpresa il ramo della ristorazione.

Guardando al futuro, le prospettive non sono incoraggianti. I problemi negli approvvigionamenti, l'aumento dei costi per l'energia e le materie prime, le conseguenze dell'aggressione russa all'Ucraina e il nuovo indebolimento dell'euro nei confronti del franco metteranno sempre più in difficoltà molti imprenditori. Senza parlare della minaccia di nuove mutazioni del coronavirus, in particolare attese per quest'autunno.