Oggi in Svizzera

Cala drasticamente l’arrivo di nuovi rifugiati dall’Ucraina. Ma la situazione resta volatile e imprevedibile.

In un’intervista rilasciata al gruppo CH Media, la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha dichiarato che l'afflusso di rifugiati che arrivano in Svizzera per sfuggire alla guerra in Ucraina è in netto calo. Un afflusso che dipende naturalmente dall'evoluzione della guerra per cui la situazione resta molto volatile e imprevedibile.

Secondo la Segreteria di Stato della Migrazione (Sem), il numero complessivo di profughi entro fine anno sarà significativamente inferiore alla precedente stima di 140'000 persone. Fino a ieri la Sem ha concesso lo statuto di protezione S a 57'145 rifugiati dall'inizio del conflitto, a fine febbraio.

Ovviamente la maggior parte dei profughi con lo statuto S in Svizzera potranno tornare a casa in Ucraina non appena la situazione lo consentirà. D’altra parte, fa notare Keller-Sutter, "i rifugiati esprimono costantemente tale auspicio. Vogliono dare il loro contributo alla ricostruzione dell'Ucraina”.